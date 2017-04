Inter-Sampdoria, Quagliarella: "Stasera serve una grande Samp! Schick..."

03/04/2017 20:27

INTER SAMPDORIA QUAGLIARELLA / Poco prima del calcio di inizio di Inter-Sampdoria, Fabio Quagliarella ha presentato il match ai microfoni di 'Premium Sport': "Siamo in forma? Speriamo di confermarlo anche questa sera. Ci vuole una grande Sampdoria per affrontare l'Inter in questo momento. Sono una grande squadra e lo stanno dimostrando. Muriel? Sicuramente la sua assenza pesa, ma c'è un giovane molto forte e speriamo sia la sua partita. Per me sarebbe bello bissare il gol dell'andata".

In seguito la punta, ai microfoni di 'Sky Sport', ha commentato le voci che avvicinano Schick ai nerazzurri: "E' talento di prospettiva importante. Se è da Inter non devo dirlo io, sicuramente avrà un futuro importante davanti".

D.G.