Roma-Lazio, Immobile assente nell'allenamento di rifinitura

03/04/2017 20:24

NEWS LAZIO/ Ciro Immobile assente nell'allenamento di rifinitura della Lazio alla vigilia del derby di Coppa Italia contro la Roma. L'attaccante biancoceleste non ha lavorato a Formello insieme ai suoi compagni. Li ha guardati dalla panchina insieme a Cristiano Lombardi. Entrambi, sono stati lasciati a riposo da Simone Inzaghi in via precauzionale. Non dovrebbe essere alcun allarme in vista della stracittadina di domani, per la quale il tecnico della Lazio ha provato il 3-5-2 con Djordjevic e Felipe Anderson. Quest'ultimo è in ballottaggio con Keita per un posto al fianco proprio di Ciro Immobile.

S.F.