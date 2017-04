Calciomercato Roma, agente Doumbia: "Riscatto Basilea? Ancora tutto aperto"

03/04/2017 19:53

CALCIOMERCATO ROMA AGENTE DOUMBIA / Futuro incerto per Seydou Doumbia. L'attaccante ivoriano di proprietà della Roma è in prestito al Basilea, ma il suo riscatto da parte degli elvetici non è così certo: "Adesso è ancora troppo presto per fare delle previsioni, la questione è ancora aperta - ha spiegato l'agente del giocatore, Jean Bernard Beytrison a 'Romanews Web Radio' - Seydou ha un contratto ancora di due anni con la Roma ed è in prestito fino a giugno al Basilea. Dobbiamo aspettare ancora un po', perché il club svizzero ha un opzione per il riscatto fino a fine maggio, quindi abbiamo ancora un po' di tempo".

D.G.