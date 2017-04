Napoli-Juve, Khedira cinico e decisivo: sirene americane per il tedesco

Oscar Maresca

03/04/2017 20:56

NAPOLI JUVENTUS KHEDIRA / Dopo l'esperienza Real Madrid, Sami Khedira è atterrato a Torino, sponda bianconera, regalo del calciomercato di quasi 2 anni fa per rinforzare ancor di più la già stabile e collaudata rosa juventina. Dal suo approdo in Italia nel 2015 sono 61 le presenze con la Juve e 10 i gol segnati. Numeri da tipico centrocampista centrale che proprio goleadeor non lo è mai stato. Allegri ha sempre avuto una buona considerazione di lui, lo considera infatti uno dei pezzi pregiati del suo centrocampo. Ha puntato su Khedira più e più volte, anche in partite complicate, fiducioso delle sue spalle larghe e della sue ottime capacità tecniche. Ogni volta che è stato chiamato in causa il tedesco si è sempre distinto, riuscendo ad essere spesso decisivo, così come lo è stato ieri nel pareggio per 1-1 contro il Napoli.

Calciomercato Juve, Khedira e il sogno americano

Il tedesco ha un contratto con la società bianconera che scadrà nel 2019, ma le notizie calciomercato che lo riguardano sono iniziate a trapelare già da diverso tempo. Per il centrocampista si parla di un possibile futuro in MLS, ma al momento non si registrerebbe nessuna offerta concreta. La Juventus ingaggiò Khedira dopo che il giocatore decise di svincolarsi dal Real Madrid. Una sua rivendita potrebbe quindi fruttare una grossa plusvalenza per le casse bianconere. In attesa di notizie calciomercato Juve, il centrocampista continuerà la sua esperienza a Torino. Da professionista esemplare quale ha sempre dimostrato di essere, Khedira darà il suo contributo alla squadra, aiutando i compagni a conquistare quanti più trofei possibile in questa stagione. Consapevole di essere una delle pedine fondamentali dello scacchiere bianconero.