PAGELLE E TABELLINO DI INTER-SAMPDORIA: D’Ambrosio in grande spolvero, Linetty in difficoltà

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

03/04/2017 22:42

PAGELLE E TABELLINO DI INTER-SAMPDORIA: PROMOSSI E BOCCIATI / Dopo una prima fase di studio, Quagliarella cerca di sorprendere dalla distanza Handanovic, ma colpisce il palo. Risponde Icardi, che non trova la porta. Sala esce subito per infortunio. Ansaldi e D’Ambrosio spingono tanto sulle corsie esterne, una deviazione di Bereszynski spiazza Viviano in occasione del gol. Nella ripresa Kondogbia per Gagliardini. Si rende pericoloso di testa Silvestre, che al secondo tentativo fa centro con la collaborazione di Shick. Sul finale fallo di mano ingenuo in area di Brozovic: finisce 2-1 per la Samp.

INTER

Handanovic 5,5 – Il legno lo salva su un tiro da lontano di Quagliarella. Lo stesso vale sulla conclusione di Fernandes prima dell’intervallo. Non può nulla sulla rete della Sampdoria.

D’Ambrosio 6,5 – Spinge molto sulla fascia destra e fa una serie di cross pericolosi. Chiude sempre sul secondo palo Shick. Firma la sua seconda rete stagionale, portando in vantaggio l’Inter.

Medel 5,5 – Sembra recuperato completamente dagli acciacchi fisici, partita senza patemi.

Miranda 6 – Puntuale in chiusura sulle imbucate per gli attaccanti avversari.

Ansaldi 6,5 – Bravo a spegnere nei primi minuti un’iniziativa in area di Quagliarella. Crea diversi problemi sulla corsia, fornendo agli attaccanti palloni interessanti.

Gagliardini 6 – Diligenza e precisione al servizio della squadra, della quale è sempre più riferimento. Dal 46’ Kondogbia 6 – Si fa sentire subito, provando un tiro dalla distanza.

Brozovic 4 – Gioca dal primo minuto e non delude le aspettative del tecnico, che punta su di lui. Ingenuo sul fallo da rigore che pesa come un macigno sulla sua valutazione.

Candreva 5 – Sciupa clamorosamente un’occasione a un passo dalla porta, sprecando sulla ribattuta di Viviano. Perde qualche pallone di troppo in mediana. Bel cross per Icardi a metà ripresa.

Banega 6 – Incrocia bene la palla poco prima del decimo, ma la respinta di Viviano. Abile sui calci piazzati. Dal 65’ Eder 6 – Impegna Viviano con una botta dal limite, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Perisic 5,5 – Crea qualche buona occasione, costringendo i difensori avversari ad arretrare, ma pecca spesso di precisione. Viviano fa un miracolo su un suo colpo a botta sicura nella seconda frazione di gioco. Fatica nella ripresa. Dal 79’ Joao Mario s.v.

Icardi 4,5 – Risponde alla prima occasione di Quagliarella con un colpo di testa che finisce poco a lato. A metà secondo tempo spreca la rete su suggerimento di Candreva.

All. Pioli 4,5 – La novità è Brozovic a centrocampo, dove i nerazzurri fanno grande pressione. Dalle corsie esterne arrivano tanti cross al centro, ma gli attaccanti nerazzurri precano tante occasioni. Nella ripresa gli avversari alzano il ritmo e per l’Inter non è facile trovare spazio.

SAMPDORIA

Viviano 6,5 – Miracolo su Banega al nono minuto. Sbaglia la presa in uscita alla mezz’ora, ma Bereszynski lo salva. Forse ci arriverebbe sul tiro di D’Ambrosio, ma viene spiazzato da una deviazione. Intervento provvidenziale su Perisic nel secondo tempo.

Sala 5,5 – Per qualche pallone di troppo, menomale che i compagni di reparto lo coprono. Dalle sue parti l’Inter arriva con troppa facilità al cross. Alza bandiera bianca per un problema fisico. Dal 16’ Bereszynski 5,5 – Non è un belvedere in marcatura sui calci piazzati contro. Sfortunato a deviare il tiro di D’Ambrosio quanto basta per tagliare fuori Viviano.

Silvestre 7 – Abile nei recuperi e nel gestire la palla con ordine. A inizio secondo tempo sfiora la palla di testa sotto gli occhi di Handanovic, poco dopo fa centro con la collaborazione di Shick.

Skriniar 6,5 – Non rischia praticamente nulla in area, a costo di regalare ai nerazzurri il possesso della palla.

Dodò 5,5 – Approccio timido, non riesce a trovare continuità nel corso della gara. Chiede il cambio per un problema fisico. Dal 70’ Regini 6 – Buon contributo sulla fascia sinistra, a tamponare le incursioni di Candreva.

Linetty 5 – Si vede poco e niente per tutto il match, appare macchinoso e prevedibile.

Torreira 6,5 – Fa girare discretamente bene la palla, muovendosi bene tra le linee.

Barreto 6,5 – Fa una buona cerniera tra centrocampo e difesa. Tiene un ottimo ritmo per tutto il tempo.

Fernandes 6,5 – Il palo, il secondo dei doriani nel primo tempo, gli nega la gioia del gol al quarantacinquesimo, con Handanovic praticamente battuto. Dal 60’ Alvarez 6 – Entra subito in partita e si rende protagonista in un paio di occasioni.

Quagliarella 6,5 – A metà secondo tempo si coordina da fermo e lascia partire un gran tiro che si stampa sul palo. Sul finale si mostra abbastanza freddo per battere Handanovic dagli undici metri.

Shick 6,5 – Al centro dell’area riesce sempre a impensierire i difensori avversaria, specie sulle palle alte. Brutto errore sul finale di primo tempo quando avrebbe la palla del pareggio. Sul colpo di testa di Silvestre sembra toccare la palla quanto basta per prendersi il merito del gol.

All. Giampaolo 6,5 – Tiene la linea difensiva molto alta e stretta per controllare l’attacco dell’Inter. A Torreira sono affidate le ripartenza, con Barreto a fargli da scudo. Dopo un primo tempo così così, Quagliarella e compagni fanno un bel secondo tempo, mettendo in difficoltà gli interisti. Grande mentalità nel secondo tempo, come fu contro la Juventus.

Arbitro: Celi 5,5 - Al 32’ Icardi viene fermato per fuorigioco: azione da rivedere. Poco dopo il gol la posizione dell’attaccante viene ancora ritenuto irregolare e questa volta sembra esserci. Sulla rete del pareggio della Sampdoria, Brozovic tiene in gioco tutti. Netto il fallo di mano di Brozovic in area, che vale il calcio di rigore per la Sampdoria.

TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 1-2

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini (46’ Kondogbia), Brozovic; Candreva, Banega (65’ Eder), Perisic (79’ Joao Mario); Icardi. A disposizione: Carrizzo, Andreolli, Palacio, Biabiany, Sainsbury, Santon, Murillo, Nagatomo, Barbosa. Allenatore: Pioli

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala (16’ Bereszynski), Silvestre, Skriniar, Dodò (70’ Regini); Linetty, Torreira, Barreto; Fernandes (60’ Alvarez); Quagliarella, Shick. A disposizione: Puggioni, Falcone, Simic, Palombo, Praet, Pavlovic, Cigarini, Djuricic. Allenatore: Giampaolo

ARBITRO: Celi di Bari

Marcatori: 36’ D’Ambrosio (I), 51’ Shick (S), 86’ Quagliarella (rig. S)

Ammoniti: 85’ Brozovic (I), 88’ Miranda (I)

Espulsi: