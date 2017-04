Mercato Napoli, Sarri blindato dal contratto. Ecco cosa può cambiare

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

MERCATO NAPOLI SARRI CONTRATTO / Maurizio Sarri verso la permanenza al Napoli. L'allenatore toscano si sta pian piano tirando fuori dal calciomercato degli allenatori che infiammerà la prossima estate, in un possibile domino che potrebbe cambiare radicalmente il quadro delle panchine in Serie A. Ma in questa lista di allenatori che stanno per 'cambiare casacca' potrebbe non esserci l'attuale allenatore del Napoli.

Se Sarri potrebbe essere il punto di partenza del calciomercato Napoli del prossimo anno è 'colpa' del contratto firmato lo scorso anno dall'allenatore con Aurelio De Laurentiis, che ne annunciò il rinnovo al termine del campionato. L'accordo è molto particolare: ha durata quadriennale, ma è in realtà un'opzione di rinnovo di anno in anno che favorisce il Napoli, specialmente in questa prima stagione. C'è infatti una clausola, unilaterale, secondo la quale se il tecnico volesse liberarsi dal Napoli dovrebbe versare ben 8 milioni di penale. Al contrario la società può decidere di non esercitare l'opzione per l'anno successivo e far decadere il rapporto. La clausola ha scoraggiato le pretendenti ma in realtà, a fare la differenza, è soprattutto la situazione fra allenatore e presidente, che dopo qualche fase un po' tesa si avvia sempre più verso la distensione. Le parole rilasciate ieri da Sarri in merito alla sua permanenza lasciano intendere che lo scoglio maggiore è rappresentato proprio dal rapporto con ADL, anche se il presidente è stato forse l'unico a non complimentarsi con Sarri dopo la vittoria della Panchina d'Oro. Se le divergenze si appianano non ci saranno problemi nel prolungare un sodalizio che finora ha dato enormi soddisfazioni, sia all'uno che all'altro. E chissà, magari battendo la Juventus mercoledì e puntando ad un nuovo trofeo in bacheca potrebbe esserci la spinta decisiva.