Coppa Italia, Roma-Lazio: i convocati di Spalletti

03/04/2017 19:35

COPPA ITALIA ROMA LAZIO CONVOCATI / C'è Daniele De Rossi nell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti in vista del derby di coppa Italia Roma-Lazio. Il centrocampista sembra in via di miglioramento dopo l'infortunio rimediato in Nazionale. Ecco l'elenco completo: Alisson, Lobon, Szczesny; Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Fazio, Vermaelen, Bruno Peres, Juan Jesus, Rüdiger, Gerson, De Rossi, Perotti, Strootman, Grenier, Paredes, Nainggolan; Salah, El Shaarawy, Totti, Dzeko.

B.D.S.