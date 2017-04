Napoli-Juventus, lo spirito di sacrificio che piace ai tifosi bianconeri

di Claudio Cafarelli (@claudioc7)

NAPOLI JUVENTUS STATISTICHE - Davanti a 60 mila persone e contro l'attacco più prolifico del campionato, la Juventus ha mostrato ancora una volta una compattezza difensiva straordinaria. Senza badare alle stelle acquistate in sede di calciomercato, la squadra bianconera ha offerto una prestazione solida che ha permesso di disinnescare la forza offensiva dei padroni di casa. Le news Juve parlano chiaro. Il 39,4% di possesso palla denota la volontà da parte di Allegri di gestire grazie alla possibilità di avere due risultati su tre nello scontro diretto e con un'altra sfida, sempre con il Napoli, a poche ore di distanza. 476 passaggi effettuati e 4 tiri totali, solo 1 in porta ma fondamentale. È il guizzo di Khedira quello che ha permesso agli ospiti di gelare il San Paolo dopo pochi minuti. Lo spirito di sacrificio e l'abnegazione tattica si vedono anche nell'unica voce dove la Juventus ha prevalso: i contrasti. Il 76,5% dei duelli vinti da Chiellini e compagni. Una chiusura difensiva che ha messo in difficoltà il Napoli, incapace di ribaltare il risultato. "Punto importante, gli scudetti si vincono così", queste le parole di Allegri in conferenza stampa che confermano come tutto sia andato secondo i piani.

Napoli-Juve, pragmatismo contro spettacolo

Una capacità di gestire che è piaciuta alla maggioranza dei tifosi bianconeri, consapevoli della forza dell'avversaria. Una sorta di prova generale in vista della sfida contro di Champions League, dove inevitabile ci sarà da soffrire davanti ad una squadra che fa del possesso palla un dogma. Qualche appunto da parte di chi ama lo spettacolo, inevitabilmente contro la scelta di Allegri. Il pragmatismo non è la soluzione ideale per conquistare anche l'Europa, conta soprattutto il bel gioco. In attesa del Camp Nou, la Juventus riparte da quelle che sono le sue certezze e si prepara al secondo atto contro il Napoli. Questa volta c'è da difendere la vittoria dell'andata per 3-1, un'altra occasione per mostrare a tutti la solidità di un reparto che ha fatto le fortune bianconere negli ultimi anni.