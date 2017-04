Calciomercato Inter, duello con la Roma per Fabinho

Nicola Lo Conte

03/04/2017 19:36

CALCIOMERCATO INTER FABINHO ROMA / Si prepara un calciomercato Inter in grande stile. Come già nell'aria da tempo e come confermato oggi, il ds nerazzurro Ausilio avrà a disposizione un budget di 150 milioni di euro. La proprietà ha stanziato un mega-tesoretto per rinforzare adeguatamente la squadra in vista della prossima stagione, che dovrà essere quella del rilancio definitivo. Certo, in quella attuale non sono ancora perse le speranze di dare la caccia a un posto in Champions League, ma lo sguardo è più che altro proiettato sul futuro.

Calciomercato Inter, Fabinho top player per il centrocampo

I nomi, per un calciomercato davvero infuocato, sono quelli che si fanno da un po' di tempo: Verratti, Berardi, Bernardeschi, ma anche Aguero, Sanchez, e, da qualche giorno, Mbappé. Nelle ultime ore, però, prende corpo una pista suggestiva. Pioli è infatti alla ricerca di un centrocampista di spessore, un giocatore in grado di fare tutto nella mediana nerazzurra. Visto che arrivare a Verratti non sarà facile, il nome caldo è quello di Fabinho. L'intenzione dunque è quella di bussare di nuovo alle porte del Monaco per rinforzare la zona nevralgica del campo, come già avvenne con Kondogbia. Il francese ci ha messo un po' però per prendersi l'Inter, e solo adesso, dopo un anno e mezzo, pare entrato appieno nella nuova realtà. La speranza è che per il brasiliano i tempi di adattamento siano decisamente inferiori.

I nerazzurri però devono fare attenzione alla concorrenza. Il giocatore, che sta disputando una stagione di livello assoluto (11 gol e 5 assist finora in 44 presenze stagionali nel Principato), è finito sul taccuino di molte big europee. Ma anche italiane: in estate, ci fu l'offerta del Napoli, come confermato dallo stesso 23enne. Ora, sembra volersi fare sotto la Roma. Anche i giallorossi sono alla ricerca di un profilo universale in mezzo al campo: Paredes finora non ha convinto e per De Rossi gli anni iniziano a farsi sentire. Si preannuncia un duello in piena regola tra le due big nostrane.