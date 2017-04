Calciomercato Juventus, Bakayoko si allontana: entra in scena anche Mourinho

03/04/2017 19:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS BAKAYOKO / Per la Juventus si fa sempre più dura la pista che porta a Tiemoué Bakayoko. Secondo il 'Sun' sul giovane centrocampista del Monaco avrebbe messo gli occhi pure il Manchester United di José Mourinho, pronto a sfidare il Chelsea di Antonio Conte che, almeno per il momento, sembrerebbe essere in vantaggio per il cartellino del classe '94. Per la mediana dei 'Red Devils', in vista della prossima sessione di calciomercato, lo 'Special One' punterebbe anche Eric Dier del Tottenham.

R.A.