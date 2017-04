Calciomercato Inter, duello con la Fiorentina per un terzino

03/04/2017 19:22

CALCIOMERCATO INTER PICCINI FIORENTINA / Suning punta all'italianizzazione della rosa. L'arrivo di Gagliardini a gennaio non sarà un caso sporadico: questa estate l'Inter punterà sul prodotto nostrano, giovane e di qualità. Non è un caso, infatti, che i nomi accostati ai nerazzurri siano profili come Berardi, Bernardeschi o il sogno Verratti. Al loro fianco, come riferisce 'fichajes.net', si installa anche quello di Cristiano Piccini, terzino classe 1992 che si è messo in luce con la maglia del Betis Siviglia.

Il portale spagnolo parla di un forte interesse dell'Inter nei suoi confronti, tanto che la segnale come la destinazione più probabile in caso di ritorno in Italia del ragazzo. Per riportarlo all'interno dei nostri confini, però, bisognerà battere la concorrenza della Fiorentina, club dove lo stesso Piccini è cresciuto e che vanta un diritto di prelazione per lui.

D.G.