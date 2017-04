03/04/2017 19:23

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCHISIO CHELSEA / La Juventus può tirare un sospiro di sollievo. A quanto pare, Claudio Marchisio non rientra più nei piani di mercato del Chelsea. Antonio Conte continua a stravedere per il centrocampista bianconero e voleva portarlo a Londra, ma, secondo 'goal.com', la società londinese sarebbe intenzionata a perseguire la linea 'verde'. Perciò, gli obiettivi prioritari per la mediana diventano Bakayoko e Kessié.

N.L.C.