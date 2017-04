Roma-Lazio, Mario Rui ci crede: "Possiamo ribaltare il risultato"

03/04/2017 19:03

ROMA MARIO RUI DERBY LAZIO COPPA ITALIA / Un derby che può valere una stagione. Domani la Roma è chiamata alla 'remuntada' se vuole centrare la finale di Coppa Italia: per farlo dovrà ribaltare il 2-0 che gli ha inflitto la Lazio un mese fa. Una sfida decisiva che Mario Rui, terzino portoghee, ha presentato in una lunga intervista nel 'Match Program' del club giallorosso dove ha avuto modo di fare il punto sulle principali news Roma. Questi i passaggi salienti selezionati da Calciomercato.it.

Roma-Lazio, Mario Rui: "Lione ci è stato di lezione, possiamo ribaltare il risultato"

CONDIZIONE - "Diciamo che sto molto meglio visto che è passato qualche mese. Il derby di andata? Quella era la fase del rientro dall'infortunio e sicuramente non ero al cento per cento di condizione. Mi mancava il ritmo partita, minuti in campo, fare allenamento ad alta velocità. Sono cose che si ottengono solo dopo aver fatto tanti allenamenti. Penso di aver raggiunto una buona condizione, manca qualche cosina ancora ma è solo questione di tempo. A livello personale mi deve tornare un po' di fiducia, però mi sento quasi al cento per cento".

DERBY ANDATA - "Cosa è successo? È difficile dirlo così, il derby è una gara a parte, c'è sempre una storia diversa in ogni partita. È stata una brutta sconfitta, sicuramente non meritavamo di perdere con due gol di scarto. Sappiamo che possiamo ribaltare il risultato".

DERBY RITORNO - "Come lo affronteremo? La cosa più difficile è il risultato, prepararla è molto facile. Siamo sotto di due gol quindi l’unica possibilità è cercare la vittoria e di fare gol il prima possibile. La gara col Lione è stata da lezione? Sicuramente ci ha dato qualcosina in più rispetto a prima. Fino a quella partita non ci era mai capitato di dover ribaltare un risultato negativo. Anche se non è andata a buon fine abbiamo visto che le possibilità di raddrizzare la partita ci sono. Abbiamo dato un'altra dimostrazione che siamo una squadra forte. Speriamo di ripeterci contro la Lazio. Chi temo della Lazio? È forte tutta la squadra, ha buoni giocatori. Penso comunque che la loro forza sia il collettivo”.

SIGNIFICATO DERBY - "Anche quando non ero ancora alla Roma era evidente quanto fosse importante questa gara. Poi ho avuto la possibilità di vivere da vicino due derby, uno lo abbiamo vinto e l'altro perso. Un'esperienza magnifica poter giocare una gara del genere…".

SARRI, GIAMPAOLO E SPALLETTI - "Sono tre allenatori fortissimi, preparati, tra i migliori del calcio italiano. Tutti e tre sanno bene come far giocare la squadra, si vede bene ogni domenica. Tutti e tre mi hanno dato molto. Differenze? Sì, ci sono. Ogni allenatore ha qualcosa in più o in meno rispetto agli altri. La qualità che hanno in comune è l’intento di fare giocare un bel calcio alle loro formazioni. Tutti e tre scendono in campo, pensando di poter vincere tutte le partite".

IDOLO - "È una storia particolare perché io non facevo neppure il terzino sinistro da bambino. Il mio idolo è sempre stato Roberto Carlos, perché mi ricordo che i primi giochi della Playstation avevano i nomi tutti sbagliati. La coppia di attacco era Ronaride e Roberto Larcos che erano in realà Ronaldo il fenomeno e Roberto Carlos. Io, come tutti, mettevo davanti Roberto Carlos perché era piccolo e velocissimo e aveva un tiro impressionante. Da lì è iniziato a piacermi Roberto Carlos, e poi non so se sia stato il destino, però ho cominciato a giocare anche io in quel ruolo".

