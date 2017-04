03/04/2017 19:01

CALCIOMERCATO JUVENTUS ARSENAL ALEX SANDRO / Assalto Arsenal per Alex Sandro: come si legge sul 'Mirror', il terzino bianconero piace ai 'Gunners' che sono pronti a battagliare anche con Manchester City e Real Madrid per strappare il brasiliano alla società italiana. Per Alex Sandro, arrivato due estati fa dal Porto, si parte da un prezzo di almeno 40 milioni di euro.

B.D.S.