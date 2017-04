Calciomercato Juventus, Pastore: "Non voglio lasciare il Paris Saint-Germain"

03/04/2017 18:53

CALCIOMERCATO JUVENTUS PASTORE / Il futuro di Javier Pastore sarà al Paris Saint-Germain. Lo ha detto lo stesso fantasista argentino - a quanto pare nel mirino di Milan, club cinesi, inglesi e soprattutto Juventus - ai microfoni di 'Espn': "Nei primi anni della mia carriera volevo cambiare spesso squadra per provare esperienze nuove e lottare per nuovi obiettivi. Adesso, invece, faccio fatica a pensare ad un addio al Paris Saint-Germain”. Il classe '87, portato in Europa dal Palermo di Zamparini, non sembra però rientrare nei piani dei parigini, anche se quest'anno il suo scarso impiego è stato principalmente dovuto a seri problemi fisici.

R.A.