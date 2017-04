03/04/2017 18:45

EVERTON DAVIES RINNOVO / L'Everton ha blindato Tom Davies, 18enne centrocampista inglese. Il club di Liverpool ha, infatti, annunciato il rinnovo del contratto del giovane calciatore che ha firmato un accordo quinquennale. "Per me significa tanto essere nella prima squadra dell'Everton e lottare per restarci. e' una sensazione incredibile", le parole di Davies al sito ufficiale del club.

B.D.S.