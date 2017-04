Serie B, tolto un altro punto al Latina: ora la squadra di Vivarini è ultima

03/04/2017 18:41

SERIE B LATINA / I guai per il Latina non finiscono mai. La squadra di Vivarini è stata nuovamente penalizzata di 1 punto dalla Corte Federale d'Appello a causa del mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio 2016: "La C.F.A., rigetta l’istanza di rinvio formulata dal fallimento US Latina Calcio Srl. Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, riforma la decisione del T.F.N. di cui al Com. Uff. 46/TFN del 16.1.2017 e irroga alla società deferita la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/17", il comunicato della Corte Federale apparso sul sito ufficiale della Federcalcio. Con questa ennesima penalizzazione, i pontini - reduci dal ko casalingo col Cittadella - scivolano all'ultimo posto del campionato di Serie B. Ecco la nuova classifica: Frosinone 60: Spal e Verona 58; Perugia e Benevento 51; Cittadella 50; Entella, Bari e Carpi 47; Novara 46; Salernitana e Spezia 45; Avellino 40; Ascoli e Pro Vercelli 38; Cesena 35; Brescia e Vicenza 34; Trapani e Ternana 32; Pisa e Latina 31.

R.A.