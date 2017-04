Calciomercato Inter, la sfida di Conte per un obiettivo nerazzurro

03/04/2017 18:13

CALCIOMERCATO INTER CONTE CONTI / Andrea Conti è uno dei tanti talenti messi in mostra dall'Atalanta in questa stagione: il terzino ieri è andato ancora una volta in gol con una stupenda rovesciata che ha accesso ancora di più i riflettori su di lui. In Italia Inter e Napoli soprattutto guardano a lui, mentre in Premier League è forte l'interesse del Chelsea di Antonio Conte. Come riferisce il 'Mirror', infatti, i 'Blues' in estate interveranno sull'out destro della difesa e gli obiettivi principali sono proprio Conti e Toljan. Il tedesco dell'Hoffenheim piace anche in Italia a Napoli e Juventus.

B.D.S.