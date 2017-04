Lega Serie A, Malagò 'vota' Galliani: "Storia e curriculum parlano da soli"

03/04/2017 18:23

LEGA SERIE A MALAGO' GALLIANI / La Lega Serie A è spaccata in due e in cerca di un nuovo presidente. A tal proposito, negli ultimi giorni è tornato a circolare il nome di Adriano Galliani, che dopo il possibile closing del prossimo 14 aprile dovrebbe dire definitivamente addio al Milan. L'Ad rossonero e attuale vice-presidente della Lega di A, è un profilo gradito senz'altro alle big, ma anche al numero uno del Coni Giovanni Malagò: "Devono essere i 20 presidenti di massima serie a condividere una persona, però oggettivamente il curriculum e la storia di Galliani parlano da soli - le sue parole nella sede del Coni Lombardia a Milano dopo le presentazione del campionato italiano di baseball - Tuttavia questo non significa che non possa essere un altro. Rischio commissariamento? Io spero che le componenti trovino al loro interno una soluzione a tutti i loro problemi, perché è una cosa sbagliata e non bella che si debba ricorrere a un aiuto terzo. Ma se non si riesce ad arrivare all'elezione, qualcosa dovrà pur succedere".

R.A.