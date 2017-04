Roma-Lazio, buone nuove per Spalletti: De Rossi in gruppo

03/04/2017 18:01

ROMA LAZIO DE ROSSI / Daniele De Rossi torna ad allenarsi insieme ai compagni. Il centrocampista della Roma, infortunatosi nell'amichevole della Nazionale contro l'Olanda di martedì scorso, ha riassorbito l'ematoma lombare e ha preso parte alla seduta odierna. Con lui anche Fazio, uscito malconcio al termine della gara con l'Empoli. Buone notizie per Spalletti, anche se per il momento è difficile ipotizzare un impiego del centrocampista dal primo minuto nel derby di domani. Più chances invece per l'argentino.

N.L.C.