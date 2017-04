Napoli-Juventus, il bacio di Higuain alla Tribuna

03/04/2017 17:34

NAPOLI JUVENTUS BACIO HIGUAIN / Sta facendo discutere il saluto di Gonzalo Higuain al termine di Napoli-Juventus di ieri sera. Il 'Pipita', protagonista non certo di una prova positiva, ha lasciato per ultimo il terreno di gioco del 'San Paolo'. Imboccato le scalinate che portano negli spogliatoio, l'argentino ha mandato un bacio verso la tribuna. Un gesto di amore per quelli che erano i suoi tifosi fino a qualche mese fa, di provocazione dopo 90 minuti di fischi o un semplice messaggio a qualcuno presente sugli spalti dell'impianto napoletano?

B.D.S.