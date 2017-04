Bayern Monaco, infortunio Müller: Ancelotti ottimista

03/04/2017 17:49

BAYERN MONACO INFORTUNIO MULLER ANCELOTTI / Avvicinamento alla sfida con il Real Madrid tormentato per Ancelotti. Dopo i problemi fisici di Neuer (piccolo intervento al piede) e Douglas Costa (guai a un ginocchio), si ferma anche Thomas Müller. Il tedesco ha subito un colpo alla caviglia contro l'Augsburg e salterà sicuramente la gara di domani con l'Hoffenheim, come ammesso da Ancelotti in conferenza stampa: "Dovrà stare un paio di giorni a riposo - ha detto il tecnico italiano - ma contiamo di recuperarlo per la gara di sabato col Borussia Dortmund. In ogni caso, non rischia di saltare la gara con il Real". Ottimismo anche sulle condizioni degli altri due acciaccati: "Neuer ci sarà al cento per cento, Douglas Costa si allenerà in questi giorni e sarà pronto".

N.L.C.