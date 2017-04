Roma - Da Doumbia a Vainqueur: il punto sui giocatori in prestito

Michele Spuri

03/04/2017 17:30

GIOCATORI PRESTITO ROMA \ In questa giornata di campionato la squadra di Luciano Spalletti ha battuto l’Empoli per 2-0 sabato sera. Rimanendo nel campo delle news Roma, Calciomercato.it analizzerà le prestazioni dei vari giocatori in prestito di proprietà giallorossa. Partiamo dalla massima serie, e precisamente dal Torino. Nei granata, 77’ minuti per Iturbe nel 2-2 contro l’Udinese, con l’esterno offensivo che ha preso il posto dell’infortunato Iago Falque dopo 13’. Panchina invece per Castan. Nell’Empoli partita intera per Skorupski proprio contro i giallorossi. Panchina per Zukanovic (Atalanta) e Sadiq (Bologna), mentre non è stato convocato dal Sassuolo Federico Ricci.

Giocatori Roma in prestito, la situazione in Serie B

Scendendo di categoria, partiamo da Matteo Ricci, centrocampista del Perugia. Gli umbri si sono imposti per 1-0 sul Vicenza, e per il gemello di Federico, 67’ in campo, prima di essere sostituito da Francesco Forte. Non sono stati convocati, invece, Lorenzo Di Livio (Ternana) e Petar Golubovic (Pisa). Questa sera toccherà a Daniele Verde, che con l’Avellino è ospite del Frosinone al Matusa. Soltanto panchina per Arturo Calabresi nel pareggio per 2-2 tra Brescia e Virtus Entella e per Moustapha Seck nella vittoria del Carpi sull’Ascoli, mentre intera partita in campo per Casasola del Trapani contro il Verona. Panchina per Christian D’Urso nella vittoria del Carpi contro l’Ascoli e infine 90’ per Elio Capradossi nella sconfitta del Bari contro la Pro Vercelli.

Giocatori Roma in prestito, chi ha giocato in Lega Pro

Per quanto riguarda il campionato di Lega Pro, sono tanti i giocatori giallorossi sparsi per tutta Italia. Soltanto panchina per Ionut Pop della Fidelis Andria nel ko contro il Messina. Partita che ha visto in campo anche Lorenzo Vasco per i padroni di casa (80 minuti per lui) e Jacopo Ferri, il quale però si è accomodato in panchina nei siciliani. Nessun minuto anche per Thomas Svedkauskas e Franck Cedric, nella vittoria del Catanzaro sul Catania per 2-1, mentre all’Ancona non basta la rete di Marco Frediani per evitare la sconfitta sul campo del Lumezzane. Panchina per Simone Battaglia (Melfi) e Massimo Sammartino (Pistoiese), 13’ per Andrea Paolelli (Viterbese Castrense) nel successo contro l’Olbia 1905, Per Gianmario Piscitella (Prato) 76' nella sconfitta contro il Pontedera, e infine non convocato Mattia Rosato (Lupa Roma) contro il Livorno, partita conclusa con il punteggio di 1-1.

Giocatori Roma in prestito, la situazione all'estero

Sono 7 i giocatori in prestito al di fuori dell’Italia. Partiamo dal difensore Norbert Gyomber (Terek Grozny), il quale ha disputato soltanto 9 minuti nel pareggio per 1-1 contro l’Amkar Perm. Panchina per José Machin nel Lugano (vittoria per 2-0 sul Lucerna), mentre 89’ per William Vainqueur nel pareggio tra Marsiglia e Dijon. Non convocato Ismail H’Maidat con lo Sporting Clube Olhanense nella serie B portoghese, panchina per Kevin Mendez (Losanna) e Seydou Doumbia (Basilea), infine non convocato Ezequiel Ponce (Granada) contro il Barcellona.