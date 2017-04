Calciomercato Milan, futuro in bilico per Pasalic: il punto

Matteo Bellan (@TeoBellan)

CALCIOMERCATO MILAN PASALIC CHELSEA / Mario Pasalic è stato un arrivo a sorpresa nello scorso calciomercato estivo del Milan. Il centrocampista croato è approdato in rossonero dopo una trattativa abbastanza rapida condotta da Adriano Galliani con il Chelsea. La formula del trasferimento è stata quella del prestito secco oneroso con diritto di prelazione in caso di nuova cessione. In pratica, se i 'Blues' decideranno di cedere il giocatore in estate, il club di via Aldo Rossi avrà una corsia preferenziale. Un'operazione abbastanza criticata, visto che solitamente si cerca sempre di ottenere almeno il diritto di riscatto sul cartellino. Però in queste sessioni di calciomercato Milan la dirigenza, a causa delle note vicende societarie e del ridotto budget, non si è potuta muovere diversamente.

Calciomercato Milan, Pasalic rientra al Chelsea?

Dopo un avvio anonimo, con otto panchine fila e zero minuti giocati, dovuto soprattutto al ritardo di condizione fisica con cui si era presentato a Milanello, con il tempo Pasalic ha conquistato sempre più spazio in squadra. Vincenzo Montella lo ha più volte elogiato, affermando che lo avrebbe acquistato se avesse potuto. Dunque il giocatore gli piace e sicuramente il momento più bello vissuto dal croato in maglia rossonera è stato il rigore decisivo realizzato nella finale di Supercoppa Italiana a Doha contro la Juventus. Da novembre l'ex Hajduk Spalato è stato di fatto un titolare.

A livello di prestazioni, però, è stato un po' altalenante. Pasalic non è un giocatore sempre in partita. A volte sembra scomparire dal campo e prendersi delle pause. Deve crescere sotto questo punto di vista, cercando di stare più nel vivo del gioco. La sua migliore qualità vista in questi mesi riguarda sicuramente gli inserimenti in area avversaria, anche su palla inattiva. Si è dimostrato molto bravo in queste situazioni, producendo pure tre gol. Fosse più costante nell'arco dei 90 minuti, potrebbe essere maggiormente incisivo. A Pescara è tornato a segnare, però nel complesso la prova è stata deludente. Anche se a dire il vero, sono stati pochissimi a salvarsi tra le fila rossonere all'Adriatico.

Difficile in questo momento stabilire con certezza quale possa essere il futuro di Pasalic. In primis bisognerà vedere quali saranno le intenzioni del Chelsea. Se Antonio Conte, o il suo eventuale sostituto, deciderà di dargli una chance a Londra. In tal caso il croato tornerebbe dritto in Inghilterra per guadagnarsi spazio in maglia 'Blues'. In caso contrario, il Milan potrebbe effettuare una trattativa per tentare di acquistare il calciatore. Ciò dipenderà dal prezzo fissato e dal budget a disposizione, oltre che dal giudizio di Montella sulla conferma di Mario. Insomma, regna l'incertezza su questa vicenda. Bisognerà attendere almeno un mese per valutare meglio lo scenario. Nel frattempo la nuova proprietà del Milan dovrebbe essersi insediata e avremo un quadro più completo sia delle mosse societarie rossonere che del rendimento di Pasalic.