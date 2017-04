Calciomercato Bologna, Saputo allo scoperto: "Dzemaili al Montreal già a maggio"

03/04/2017 17:36

CALCIOMERCATO BOLOGNA DZEMAILI / E' davvero agli sgoccioli l'avventura a Bologna di Blerim Dzemail. A margine della presentazione di una nuova ala del centro tecnico del Monteral Impact, Joey Saputo è uscito allo scoperto dicendo che il calciatore di nazionalità svizzera molto probabilmente si trasferirà in Canada già a inizio maggio, quando la Serie A sarà ancora in corso di svolgimento e prima della chiusura (prevista l'8 maggio) del calciomercato americano: "E' venuto al Bologna con l’idea di fare un anno e poi andare in MLS - le parole del Presidente del club rossoblù riportate 'Mlssocceritalia.com' - Stiamo valutando se portarlo via prima e fargli saltare le ultime tre partite di campionato contro Pescara, Milan e Juventus. Non vogliamo fare del male al Bologna, ma nemmeno penalizzare troppo gli Impact. Se partisse dopo la fine della Serie A perderebbe ben otto partite di MLS. Se i rossoblù saranno già salvi, c'è la possibilità che si trasferisca in Canada prima della fine del campionato".

R.A.