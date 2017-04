Juventus, Lichtsteiner: "Contro il Napoli sottotono. Il Barcellona? Lo sapevo"

03/04/2017 17:07

JUVENTUS LICHTSTEINER BARCELLONA / Dal primo gol in bianconero alla prossima sfida con il Barcellona: Stephan Lichtsteiner fa il punto sulle news Juventus con un'intervista a tutto campo al canale tematico della società bianconera.

Il terzino svizzero ai microfoni di 'Jtv' parte da oltre cinque anni fa e dal suo primo gol con la maglia della Juve poche settimane dopo il suo arrivo nel calciomercato estivo: "E' stato un giorno speciale. La Juve arrivava da un momento difficile, quel gol e quella vittoria erano importanti per iniziare bene la stagione. Vista la storia che abbiamo scritto in questi anni, credo che quella sia stato l'inizio di un bellissimo percorso per tutta la squadra".

Si arriva all'attualità e al pareggio contro il Napoli: "In trasferta ogni tanto lasciamo qualche punto, ma bisogna anche vedere contro chi. Erano tutte squadre contro le quali è difficile giocare, se si pensa alle partite di Milano e Firenze, ma anche allo stesso Napoli. Il pareggio in Napoli-Juventus è stato importante: non abbiamo fatto la partita che volevamo, ma i nostri avversari hanno fatto un'ottima gara e vanno fatti i complimenti. Guardiamo il lato positivo: eravamo sottotono e abbiamo saputo soffrire insieme".

Juventus, Lichtsteiner: "Giochiamo sempre come contro il Barcellona"

Da Napoli a Napoli per la coppa Italia: "Partiamo da una posizione di vantaggio.Serve fare un gol per stare tranquilli ma loro magari dopo aver corso tanto ieri sera non riusciranno a fare la stessa gara".

Poi sarà la volta del Barcellona: "E' un mese molto importante. Siamo dove volevamo essere ad inizio stagione, in corsa su tutti i fronti. Ora servirà essere bravi e giocare sempre come se affrontassimo il Barcellona: serve lo stesso ritmo e la stessa mentalità. Dopo tanti scudetti vogliamo vincere la Champions. Prima però ci sono Napoli, Chievo e Pescara. Lo sapevo. Barcellona? Quando hanno vinto 6-1 con il Psg ho detto a mio padre che li avremmo pescati nel sorteggio".

B.D.S.