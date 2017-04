Napoli-Juventus, probabile formazione di Allegri: si va verso l'undici-tipo. O quasi

Antonio Papa (@antoniopapapapa)

03/04/2017 18:47

NAPOLI JUVENTUS PROBABILE FORMAZIONE / Mercoledì sarà un'altra partita per la Juventus. L'ha fatto capire chiaramente anche mister Allegri che dopo la gara di ieri sera si spinge il tasto reset e si pensa subito alla sfida di Coppa Italia. Dopo aver strappato un punto preziosissimo al San Paolo, dopo aver recuperato i lungodegenti e dopo aver sciolto finalmente anche il gelo intorno alla 'prima' nel suo vecchio stadio dell'ex mister mercato Gonzalo Higuain, adesso è il momento di concentrarsi su una sfida che per i bianconeri riveste un'importanza anche più grande di quella appena terminata. La semifinale di ritorno di Coppa Italia: sempre al San Paolo, sempre contro il Napoli.

Napoli-Juventus di Coppa Italia: la probabile formazione bianconera con il recupero degli acciaccati

La Juve è uscita indenne da Napoli, dove l'ultima volta, invece, era caduta proprio sotto i colpi del Pipita Higuain, all'epoca dall'altra parte della barricata. Ora però Allegri ha fatto capire che non accetta ragionamenti a lungo termine: le news Juventus si concentrano del tutto sulla prossima sfida che è una sfida importante per la corsa al Triplete che è l'obiettivo (non) dichiarato dei bianconeri in questa stagione. Ma a prescindere da qualsiasi discorso inerente al triplice trionfo, il tecnico ha ancora tanta fame e tratta ogni competizione come se facesse storia a sé. Nella conferenza stampa post-partita, Allegri è stato chiaro: visto il vantaggio accumulato dai suoi, la vittoria negli scontri diretti con Roma e Napoli non è fondamentale ai fini della corsa scudetto.

La sfida di Coppa va gestita ancora meglio e la formazione deve essere la migliore possibile. Si può vincere, si può pareggiare e si può perfino perdere 1-0, ma comunque bisogna fare attenzione. In porta in Coppa c'è sempre Neto, ma vista l'importanza del match, potrebbe esserci Buffon, a destra il ballottaggio è tra Dani Alves e Lichtsteiner. In mezzo Bonucci sarà sicuramente titolare mentre potrebbe riposare Chiellini, un po' in difficoltà ieri sera: al suo posto uno fra Barzagli e Rugani, con Alex Sandro che dovrebbe ritrovare la fascia sinistra. Al centro Khedira (o Marchisio, se il tedesco rifiata) e Pjanic, che arretrerà per lasciare spazio a Dybala sulla trequarti. Ai lati Cuadrado e Mandzukic, se recupera dall'infortunio accusato in partita. In avanti Higuain. Possibile qualche variazione nell'undici solo qualora Allegri volesse presentarsi più accorto (ad esempio con Rincon in mezzo) per difendere il vantaggio acquisito allo Stadium. Ma chi doveva riposare ha riposato, quindi è probabile che scenda in campo la formazione tipo.