Calciomercato Inter, rinnovo in vista in difesa

03/04/2017 17:33

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO D'AMBROSIO / L'Inter blinda la corsia destra in difesa. La trattativa per il rinnovo di D'Ambrosio procede infatti spedita. Già domani, secondo 'Sky', potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere l'accordo. L'ultimo nodo da sciogliere riguarda i diritti d'immagine, ma tra i nerazzurri e l'entourage del giocatore non dovrebbero esserci problemi. A breve, dunque, D'Ambrosio si legherà al club meneghino fino al 2021.

N.L.C.