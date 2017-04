04/04/2017 03:35

CHELSEA CONTE DIOP / Chelsea alla ricerca di giovani promesse. Come si legge sul 'Daily Mirror', Antonio Conte avrebbe messo nel mirino Issa Diop, giovane difensore del Tolosa. Contatti in corso, con i 'Blues' che avrebbero già presentato un'offerta da circa 17 milioni di euro per convincere i francesi. Classe '97, Diop ha il contratto in scadenza nel 2020.

M.D.A.