Calciomercato Inter, tifosi spaccati su Conte: pro e contro dell'ex juventino

Stefano Migheli

03/04/2017 17:31

CALCIOMERCATO INTER CONTE PIOLI / Antonio Conte continua ad essere un nome caldo in orbita calciomercato Inter. Nonostante Pioli abbia ottenuto dei risultati di grande rilievo, il preferito da Suning pare essere l'ex allenatore della Juventus. Quando sembrava scontato il suo rinnovo, ecco che nuovi rumors mettono in dubbio la sua conferma a Londra: il punto riguarda il potere delle scelte sul calciomercato e il budget per la campagna di rafforzamento - argomenti sui quali non sembra esserci unità d'intenti con Abramovich - oltre al rinnovo dello staff tecnico di Conte con il Chelsea. Se queste richieste non dovessero essergli riconosciute, la strada che porta all'Inter potrebbe farsi in discesa.

Calciomercato Inter, Conte o Pioli? Parola agli ex nerazzurri

Il gruppo Suning sarebbe pronto a garantire a Conte uno stipendio da 15 milioni di euro netti l’anno per le prossime quattro stagioni. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', nel caso in cui dovesse accettare la proposta dell'Inter, l'ex Ct potrebbe chiedere il ritorno di Lele Oriali, figura molto gradita all'ambiente nerazzurro e fulcro dei successi di Mourinho all'Inter. Ma se realmente dovesse arrivare Conte, come la prenderebbero i tifosi nerazzurri visto il suo passato bianconero? In realtà molto sono divisi per tante ragioni: c'è chi non lo vuole proprio a causa della sua juventinità, chi lo vuole per i propri meriti da allenatore e i successi raggiunti con la Juve prima e il Chelsea adesso, prossimo a vincere la Premier con una cavalcata straordinaria. Possiamo, però, affermare che il tifo di 'San Siro' sembra aver deciso in maniera netta per la riconferma di Pioli: quanto accaduto durante Inter-Atalanta non può risultare una questione marginale per quanto riguarda le scelte societarie, visto che la Curva Nord si è espressa inequivocabilmente con il coro 'Noi vogliamo Stefano Pioli'.

Tuttavia, anche tra gli ex sono tanti i punti di vista attorno al salentino. Tra questi, si è espresso Beppe Bergomi a 'Sky Sport': "I nerazzurri sono pronti a prendere Conte e ricordo quando lui disse quella frase che sarebbe stato il primo tifoso di ogni squadra che avrebbe allenato, quindi giustamente i tifosi dell’Inter sarebbero pronti ad accoglierlo. Ovvio che il nome di Conte esercita una grande fascino, ma io continuerei a dare fiducia a Pioli perché sta facendo un lavoro straordinario". Queste invece le parole di Paganin intervenuto su 'Radio 24': "Credo che le voci sul tecnico del Chelsea un po' infastidiscano, anche perché Pioli sta facendo un buon lavoro. Poi è ovvio che una squadra come l'Inter punti ad allenatori che vincono".

L'ex esterno dell'Inter di Simoni, Moriero, ha spezzato una lancia a favore di Pioli anche se indica Conte come il miglior allenatore del mondo: "Secondo me Pioli andrebbe confermato anche per l'anno prossimo, ma c'è da dire che se la società puntasse su Simeone o Conte farebbe un ulteriore salto di qualità, anche per l'esperienza internazionale". Anche altri ex nerazzurri come Galante e Bagnoli si sono espressi a favore della conferma del tecnico emiliano. Ora la palla passa a Suning.