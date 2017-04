Calciomercato Milan, insidia turca per Fabregas

03/04/2017 16:49

CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS BESIKTAS / Accostato da tempo al Milan, Cesc Fabregas è oggetto dell'interesse del Besiktas: come riferisce il 'Sun', infatti, il centrocampista del Chelsea è nel mirino del club turco. In particolare il presidente Fikret Orman sarebbe andato a Londra proprio per strappare il sì del calciatore spagnolo. Obiettivo del club di Istanbul è di creare una super squadra in vista del ritorno in Champions: altri nomi caldi sono quelli di Falcao e Özil.

B.D.S.