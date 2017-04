Napoli, agente Hamsik sull'infortunio: "Ecco le sue condizioni"

03/04/2017 16:29

NAPOLI AGENTE HAMSIK / Momento cruciale per la stagione del Napoli. All'indomani del pareggio in campionato contro la Juventus, gli uomini di Sarri si sono già buttati a capofitto nella difficile rimonta di Coppa Italia. Mercoledì sera un altro pienone al 'San Paolo' accompagnerà gli azzurri nel secondo atto della sfida contro i bianconeri. Le ultime news Napoli vedono Sarri alle prese con i problemi fisici di alcuni calciatori. Tra questi c'è Marek Hamsik, uscito anzitempo ieri sera. Martin Petras, procurtore dello slovacco, ha fatto il punto sulle sue condizioni: "Marek sta bene e può giocare in Coppa Italia - spiega a 'Radio Crc' - Motivo della sostituzione? Ha avuto solo i crampi ed ha chiesto il cambio perché ha speso molto a livello fisico e mentale. Ma tranquillizzo tutti: fisicamente sta bene e può giocare mercoledì. Poi toccherà a Sarri scegliere chi schierare. Il Napoli può farcela, la consapevolezza della propria forza ce l’ha".

Napoli, l'agente di Hamsik parla della gara con la Juve

Dai fischi a Higuain, etichettato come 'traditore' nella scorsa sessione di calciomercato estivo, al boato dopo il gol di Hamsik. Sono tante le emozioni vissute ieri sera dal Napoli contro la Juventus. Petras ha rivelato alcune dichiarazioni del capitano azzurro: "Marek mi ha detto che il 'San Paolo' ieri era incredibile e che un’atmosfera del genere non c’era mai stata. E' stata una delle più forti della sua carriera. Forse anche per colpa di Higuain, la gente era carica ed è stato molto bello; anche dei miei amici che erano allo stadio si sono emozionati. La gara? Ieri il Napoli ha dominato e Hamsik non vedeva l’ora di giocarla. Lui aspetta sempre la partita con la Juventus che è particolare. Infatti in Nazionale con la Slovacchia ha giocato solo un tempo perché non dico che ha voluto risparmiarsi, però pensava già alla Juve. In Coppa Italia sarà una partita diversa, ma il Napoli proverà a passare il turno".

M.D.A.