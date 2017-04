04/04/2017 01:30

GRANADA CAIO EMERSON / Il Granada, ormai quasi aritmeticamente retrocesso, guarda in Brasile per la risalita: come riferisce 'fichajes.com', infatti, il club spagnolo avrebbe messo gli occhi su Caio Emerson, giovane talento che non ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con il Corinthians ed è pronto all'avventura in Europa.

B.D.S.