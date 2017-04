Calciomercato, futuro Deulofeu: ecco cosa ha deciso il Milan

Alessio Lento (@lentuzzo)

03/04/2017 16:21

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU - Arrivato nel calciomercato di gennaio, Gerard Deulofeu si è subito conquistato la fiducia del tecnico del Milan Vincenzo Montella. A suon di prestazioni importanti, condite da un gol e tre assist, il 23enne esterno d'attacco spagnolo si è conquistato un posto da titolare nell'undici rossonero e la chiamata del commissario tecnico della Spagna, Julen Lopetegui. Un momento d'oro per l'ex calciatore dell'Everton. Ma cosa ne sarà del suo futuro? Di certo, l'intezione del Milan è chiara.

Calciomercato, il Milan vuole trattenere Deulofeu

Ne è sicuro il 'Mundo Deportivo': i rossoneri, su grande spinta dell'allenatore Vincenzo Montella, avrebbero già comunicato a Deulofeu l'intenzione di trattenerlo ancora in Italia. Ma ci sarà da scontrarsi con la volonta del Barcellona: i catalani hanno il diritto di riacquisto del cartellino del calciatore per 12 milioni di euro e pare abbiano tutta l'intenzione di esercitarla. Un altro problema è rappresentato dal fatto che l'attuale amministratore delegato del club meneghino, Adriano Galliani, sta cercando di portare a termine questa operazione, ma a breve dovrebbe arrivare il closing con il passaggio da Berlusconi alla nuova cordata. Per cui, i futuri dirigenti Mirabelli e Fassone dovranno scegliere se continuare a insistere su questa strada oppure virare su altri obiettivi. Insomma, una situazione complicata da risolvere per il calciomercato Milan, ma il desiderio di Montella è quello di avere a disposizione Deulofeu anche nella prossima stagione.