Torino, Lyanco entusiasta: "Grazie per l'affetto, darò il meglio!"

03/04/2017 16:18

TORINO LYANCO / Primi assaggi di Torino per Lyanco, giovane difensore acquistato dal San Paolo. Ieri era allo stadio 'Grande Torino' per la gara contro l'Udinese e ha commentato sui social le sensazioni vissute: "Non posso giocare ancora, ma sono riuscito a entrare in campo per il riscaldamento e sentire un po' di affetto della folla del Torino. Mi hanno accolto a braccia aperte. Grazie, mio Dio! Ringrazio i tifosi per l'affetto, farò il mio meglio in campo".

M.D.A.