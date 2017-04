Calciomercato Inter, da Brozovic a Eder: il punto sulle cessioni

Stefano Migheli

03/04/2017 16:33

CALCIOMERCATO INTER CESSIONI / Torna la rubrica del calciomercato Inter in uscita con nuovi aggiornamenti e approfondimenti sui temi caldi in casa nerazzurra. La riapertura ufficiale delle trattative è ancora lontana ma i movimenti sottotraccia stanno cominciando a determinare alcune situazioni di rilievo in entrata e soprattutto in uscita: vediamo quali e soprattutto chi coinvolgono in questo momento della stagione.

Calciomercato Inter, le ultime sui movimenti in uscita

Handanovic sembra essere l'unico intoccabile per quanto riguarda la porta, con Carrizo e Berni pronti a dire addio causa età e scadenza di contratto a giugno. La situazione del portiere sloveno, ad oggi, appare ancora salda e non sembrano esserci 'sorprese' su una possibile cessione a giugno, almeno per ora. L'addio di Andreolli e Sainsbury è quasi certo, considerato che entrambi non sono mai entrati nelle grazie di Pioli per diversi motivi: scarsa tenuta fisica per il primo, dubbie qualità per quanto riguarda l'australiano arrivato in fretta e furia per sostituire Ranocchia, in gol nell'ultimo turno di Premier e vicino alla conferma inglese nella prossima stagione: da capitano-esubero si trasformerà senza dubbio in un colpo in uscita da circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda Nagatomo e Santon nessuna novità di rilievo, se non l'intenzione di venderli possibilmente all'estero visto che al momento anche per loro sembrano essere in pole i club inglesi.

In mediana tutto dipenderà da Brozovic e dalla cifra che l'Inter vorrà accettare: se partirà il croato, arriverà un top player nella ristretta cerchia dei nomi tracciati da Ausilio. Se dovesse essere confermato il 4-2-3-1 anche nella prossima stagione, non è da escludere che la rosa dei mediani rimarrà la stessa. Insieme all'ex Dinamo Zagabria, anche Banega potrebbe scegliere la via dell'addio se non sarà impiegato in pianta stabile: per lui possibile ritorno in Spagna o approdo in Cina, soluzione che al momento non affascina l'argentino. In attacco Palacio, Eder e Gabigol tengono banco più di tutti: l'argentino è diviso tra tornare in patria o tentare un nuovo capitolo italiano con Gasperini all'Atalanta. Stessa meta che potrebbe raggiungere anche Gabigol - rumors di calciomercato delle ultime ore che confermano le indiscrezioni di gennaio - visto l'asse Percassi-Suning in ambito commerciale e sportivo. Per Eder non è da escludere una pista inglese, meta che avrebbe potuto raggiungere un anno fa con Ranieri al Leicester. Incerta anche la permanenza di Perisic ma la società ha dichiarato ufficialmente di non volerlo cedere.