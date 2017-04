Calciomercato, sfida Juve, Inter e Milan per Keylor Navas

03/04/2017 15:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN NAVAS / Keylor Navas dice addio al Real Madrid e potrebbe sbarcare in Italia: se le 'merengues' vanno a caccia di uno tra de Gea e Courtois, il portiere del Costa Rica fa gola a tre big della Serie A. Come si legge su 'as.com', infatti, Juventus, Inter e Milan osserverebbero da vicino l'evolversi della situazione legata all'estremo difensore. I bianconeri sono alla ricerca del dopo Buffon, i nerazzurri potrebbero decidere di privarsi di Handanovic, mentre i rossoneri sono alle prese con le ricche offerte per Donnarumma.

B.D.S.