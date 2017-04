Calciomercato Fiorentina, futuro Babacar: Corvino ha deciso

03/04/2017 15:58

CALCIOMERCATO FIORENTINA BABACAR / Khouma Babacar, decisivo nella vittoria di ieri della Fiorentina contro il Bologna, non ha ancora certezze sul suo futuro. Al centro di svariate voci di mercato a cusa dell'esiguo utiizzo concessogli da Sousa, l'attaccante ha ammesso di voler giocare di più. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', è della stessa opinione anche il direttore sportivo Corvino, che avrebbe già deciso di farlo restare in vista della prossima stagione.

M.D.A.