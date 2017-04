Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Dybala 'chiama' l'offerta di Real e Barça

Alessio Lento (@lentuzzo)

03/04/2017 16:01

CALCIOMERCATO JUVE DYBALA - Nonostante l'imminente firma sul prolungamento contrattuale, con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio, fino al 30 giugno 2021, non si placano i rumors su Paulo Dybala. La stampa spagnola continua ad alimentare voci sul futuro del calciatore che, se confermate, cambierebbero, e di molto, le carte in tavola per quanto riguara il calciomercato Juventus. In particolare, il 23enne argentino avrebbe fatto delle richieste precise al suo agente, Pierpaolo Triulzi, vista anche la vicina firma sul nuovo accordo con la società bianconera.

Calciomercato Juve, Dybala attende mosse concrete da Real e Barcellona

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', che da mesi 'spinge' Dybala lontano dall'Italia, il calciatore avrebbe chiesto al suo entourage di spingere con i club interessati affinché presentino un'offerta concreta per la Juventus, così da poter capire meglio quale sarà il suo futuro. 'La Joya', sempre secondo il giornale spagnolo, sarebbe pronto a cambiare aria in estate per approdare nella Liga, al Real Madrid o al Barcellona, e avrebbe chiesto al club piemontese anche di fissare un prezzo per la vendita del suo cartellino. In caso di fumata nera, Dybala resterebbe ancora alla Juventus, almeno per un'altra stagione. Indiscrezioni davvero clamorose, ma quello che appare chiaro in questo momento è che il calciomercato è davvero l'ultimo dei pensieri, visto il momento chiave della stagione che potrebbe regalare grandi soddisfazioni alla Juventus e a Dybala.