Calciomercato Inter, Ausilio torna dalla Cina con 150 milioni di sogni

03/04/2017 15:44

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO 150 MILIONI / Sognare non costa nulla, soprattutto se a finanziare è il gruppo cinese Suning: Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, torna dal viaggio a Nanchino con una valigia carica di milioni e sogni. Come si legge su 'sportmediaset.it', la proprietà nerazzurra avrebbe stanziato un budget di 150 milioni di euro per il prossimo calciomercato estivo. Una cifra che servirà per tornare a far grande la squadra con un calciomercato Inter che si preannuncia scoppiettante: Bernardeschi e Berardi i giovani italiani più frequentamente accostati alla società lombarda, Verratti il sogno che con una cifra del genere potrebbe anche diventare realtà, Mbappè il talento da mettere in mostra e soffiare alle grandi d'Europa. L'estate per l'Inter si preannuncia davvero bollente.

B.D.S.