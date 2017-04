Napoli, l'agente di Jorginho suona la carica

03/04/2017 15:31

NAPOLI JORGINHO / Concentrazione alta in casa Napoli in vista del prossimo impegno contro la Juventus. Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho, ha fatto il punto sul momento degli azzurri: "Al 'San Paolo' il Napoli fa sempre ottime partite - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Jorginho ha dato il suo contributo facendo il meglio possibile. Gli azzurri hanno fatto soffrire una squadra che è vicinissima alla vittoria dello scudetto. Gara di mercoledì? Segnare un gol per tempo non è un’impresa impossibile, ho fiducia in questa squadra. Se i bianconeri giocano come ieri rischiano di prendere più di un gol. Rafael? E' un grandissimo portiere, lo conosco benissimo: il suo unico problema è aver avuto poco spazio. Rapporto con Higuain? Sono amico del fratello, lavoriamo insieme nel mondo del calcio, ma anche Jorginho con Gonzalo ha un bel rapporto. I tifosi hanno diritto di fischiare se non sono d'accordo con le sue scelte. La miglior tifoseria d’Italia è quella del Napoli, la verità è questa. Bisogna sperare che mercoledì l’ambiente sia simile a quello vissuto ieri, perché aiuta i giocatori a dare il massimo".

M.D.A.