Siviglia, Dani Alves saluta Monchi: "Ti auguro il meglio"

03/04/2017 15:03

SIVIGLIA JUVENTUS DANI ALVES / Dopo aver dato l'addio al Siviglia, il direttore sportivo Monchi è pronto per una nuova avventura, probabilmente alla Roma. Dani Alves, considerato tra i suoi migliori colpi in terra andalusa, ha lasciato un bel messaggio sul suo profilo Instagram. L'attuale campione della Juventus, mostrando una foto insieme a Monchi, ha scritto: "Grazie per l'opportunità di lavorare insieme e rendere il club un po' meglio di quanto non fosse. Ti auguro il meglio ovunque vada tu e i tuoi cari. Per sempre Siviglia".

M.D.A.