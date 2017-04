Latina, tegola per Vivarini: Brosco, stagione finita!

04/04/2017 05:17

LATINA BROSCO INFORTUNIO - Brutta notizia per il Latina. Uscito anzitempo dal campo dal match, poi perso, contro il Cittadella per un problema al ginocchio, Riccardo Brosco è stato sottoposto agli esami strumentali del caso. I risultati hanno "evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro - si legge sul sito ufficiale del club pontino - Brosco verrà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni". La squadra di Vivarini, che nel prossimo turno del campionato di serie B affronterà il Bari, è attualmente ultima in classifica in coabitazione col Pisa di Gattuso.

A.L.