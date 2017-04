Napoli, ancora differenziato per Reina

03/04/2017 14:14

NAPOLI JUVENTUS REINA / Presenza a rischio per Pepe Reina nel ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. L'esperto portiere, che nel big match di ieri si è seduto in panchina, non ha ancora risolto i problemi al polpaccio. Come riporta il club, oggi ha svolto nuovamente lavoro differenziato (al pari di Tonelli, ormai fuori da gennaio). La gara di mercoledì si avvicina e Sarri potrebbe affidarsi nuovamente a Rafael.

M.D.A.