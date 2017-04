Russia, esplosione nella metropolitana di San Pietroburgo: "10 vittime"

03/04/2017 14:18

RUSSIA ESPLOSIONE METROPOLITANA / AGGIORNAMENTO 14.34 - L'agenzia 'Tass' - come riporta il 'corriere.it' - parla di almeno dieci vittime. A San Pietroburgo oggi è presente il presidente Putin.

Doppia esplosione nella metropolitana di San Pietroburgo, in Russia. Come riferiscono i media locali, due esplosioni hanno coinvolto la linea blu della metropolitana della città russa. In particolare lo scoppio principale sarebbe avvenuto in un vagone presente nella stagione di Sennaya Ploshchad. Si parla di feriti e possibili vittime. Per il momento ignote le cause.

B.D.S.