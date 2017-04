Napoli-Juventus, ruggito Hamsik: "Si sono solo difesi, ora eliminiamoli dalla Coppa"

03/04/2017 14:06

NAPOLI JUVENTUS HAMSIK / Il ruggito del capitano: il Napoli riacciuffa la Juventus grazie al gol di Marek Hamsik che si porta a meno quattro dal record di reti di Diego Armando Maradona. Inevitabile che nelle news Napoli non si parli d'altro che di lui, del numero 17 azzurro che - al contrario del grande ex Higuain - ha sempre respinto le voci di calciomercato per restare a difendere i colori della società partenopea.

Proprio Hamsik sul suo sito internet lancia il nuovo guanto di sfida alla Juventus: "Ieri siamo stati la squadra migliore, meritavamo di vincere. La Juventus si è chiusa e ha pensato solo a difendere, significa che temevano il nostro attacco. Ora però questa sfida è il passato, pensiamo alla coppa Italia. Mercoledì ci attende un'altra battaglia: non molliamo, vogliamo eliminarli".

Marekiaro continua a parlare del match di domenica sera: "Peccato non sia arrivato il secondo gol, avremmo dovuto vincere". E sul record di Maradona sempre più vicino, Hamsik racconta le sue emozioni: "Sono contento di essermi avvicinato a lui, ma ancora non ci penso. I miei pensieri vanno tutti alla squadra".

