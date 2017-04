Roma-Lazio, Inzaghi: "Niente calcoli, pronti a tutto. Serve umiltà e sacrificio"

03/04/2017 14:25

COPPA ITALIA ROMA LAZIO INZAGHI / Sale l'attesa per il derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio. I biancocelesti sono chiamati a difendere il 2 a 0 nella gara di andata, mentre i giallorossi proveranno la difficile rimonta per accedere in finale. Simone Inzaghi ha fatto il punto sulle ultime news Lazio in conferenza stampa. Calciomercato.it vi ha offerto la diretta testuale.

LA GARA - "La finale sarebbe un bel regalo di compleanno? Probabilmente si. Inizialmente la gara doveva essere il 5, giorno del mio compleanno. L'hanno anticipata e spero che i ragazzi mi facciano un regalo importante. E' finito il primo tempo, siamo in vantaggio ma non faremo calcoli. Faremo la nostra partita come all'andata. Vogliamo recuperare energie dopo la partita di sabato. E' stata dispendiosa col Sassuolo, da domani proveremo a recuperare le energie. In queste partite è difficile fare percentuali, ma forse rispetto all'andata le nostre si sono alzate. Ripeto, non facciamo calcoli".

IL GIOCO - "Ho fatto capire ai miei giocatori che abbiamo rispetto per la Roma, però dovremo fare una gara umile e di sacrificio perché queste gara vanno fatte così. Se siamo arrivati qui ce lo siamo meritati. Abbiamo motivazioni di arrivare in finale. E' la partita delle partite. Dobbiamio avere cuore, testa, umiltà e determinazione. Ogni partita fa storia a se. La prepareremo al meglio cambiando qualcosina a livello tattico. Quello che conta di più sarà l'approccio di miei giocatori".

PAROLO - "Sarà un'assenza importante ma sono fiducioso perché quest'anno è capitato spesso di avere giocatori fuori. I ragazzi si sono fatti trovare sempre pronti. Sono molto tranquillo. Bastos? Sta bene, abbiamo allenamento alle 16 e cercheremo di far recuperare tutti".

PRIMO ANNO - "Sono orgoglioso del lavoro fatto. Essendo tifoso laziale ed essendo qui dal '99 è qualcosa di speciale. Penso di essermi conquistato questo posto e sto cercando di mantenerlo nei migliori dei modi. I giocatori mi hanno dato grande disponibilità, saranno determinanti questi ultimi mesi".

LA ROMA - "Quello che succede dall'altra parte non mi interessa più di tanto Abbiamo rispetto per la squadra e il loro allenatore, per questo dovremo fare una gara di grande umiltà e sacrificio".

AMBIENTE - "Sono contento che domani tornerà uno stadio importante. La Roma avrà più gente dalla sua ma sono convinto che i nostri tifosi non faranno pesare la differenza. Conosco i nostri tifosi e conosco questo derby, ne ho giocati tanti. La nostra gente non farà sentire la differenza numerica e ci spingerà verso il traguardo della finale".

DIFFICOLTA' - "A volte puoi preparare le partite ma può sempre succedere qualcosa. Anche sabato la squadra ha preso un gol evitabile, poi siamo stati bravi a reagire e vincere una partita importante. Siamo pronti a tutto domani. Un nostro gol sarebbe molto importante, dovremo mettere qualcosa in più in campo. Dobbiamo cercare di essere pronti a tutto, abbiamo visto il PSG col Barça. I ragazzi li vedo convinti".

DUBBI - "Ho ancora diversi dubbi, come è normale che sia. Vedremo chi ha recuperato. Gli altri sono stati importantissimi per me. Sabato se non avessimo avuto Keita, Lukaku e Lombardi non avremmo vinto. Dovremo essere tutti compatti, umili e determinati. Sceglierò i calciatori che mi possono dare qualcosina in più".

