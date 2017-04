Derby Roma-Lazio, arbitra Rizzoli: precedenti e statistiche con le romane

Michele Spuri

03/04/2017

ROMA LAZIO PRECEDENTI RIZZOLI / Archiviata la vittoria con l'Empoli, le news Roma si concentrano sull'atteso derby di domani sera in Coppa Italia, che Calciomercato.it seguirà con i suoi inviati. Davanti ad almeno 50mila spettatori, la compagine di Luciano Spalletti dovrà compiere una vera e propria impresa per rimontare il 2-0 della semifinale di andata persa contro la Lazio di Simone Inzaghi. I giallorossi arrivano a questa sfida reduci da quattro vittorie consecutive: quella in Europa League, che però non è servita, contro il Lione e i tre successi in campionato con Palermo (in trasferta), Sassuolo e Empoli (in casa). I biancocelesti, invece, non perdono dal 28 gennaio scorso, quando all’Olimpico il Chievo Verona si impose per 1-0. Da quel ko arrivarono poi 8 vittorie (compresi i successi in Coppa Italia a Milano con l’Inter e nel derby di andata) e 2 pareggi.

Roma-Lazio, arbitra Rizzoli: i precedenti

A dirigere la semifinale di ritorno sarà Nicola Rizzoli della sezione di Bologna. Per lui sarà il derby numero 4, con i precedenti che vedono i giallorossi davanti con 2 vittorie (1-0 nel 2009/2010 e 2-1 nel 2014/2015) e 1 pareggio (0-0 nella stagione 2006/2007). In totale 40 partite dirette dal fischietto emiliano con i giallorossi (17 le vittorie, 12 i pareggi e 11 le sconfitte) e 33 con i biancocelesti (12 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte). In questa stagione ha diretto una sola volta la Lazio (vittoria ad Empoli per 2-1) e due volte la Roma (sconfitta a Firenze e vittoria in trasferta contro il Genoa). Proprio l'arbitraggio contro la Fiorentina, vittoriosa con gol di Badelj irregolare, susci tò le ira di James Pallotta.