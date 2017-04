I CRAQUE DEL MOMENTO - Vardy: senza Ranieri è tutta un'altra storia

Maurizio Russo

03/04/2017 14:00

VARDY LEICESTER / Da favola ad incubo. Dopo aver fatto la storia del calcio inglese ed aver appassionato i tifosi di calcio di tutto il mondo vincendo una storica Premier League, il Leicester in questa stagione non solo non è riuscita a ripetersi, ma si è addirittura ritrovato a lottare per non retrocedere in Championship. Possibile che i giocatori da fenomeni fossero diventati tutti brocchi? Ovviamente no. Il problema forse era un altro: la squadra non seguiva più il suo manager Claudio Ranieri. E infatti, dall'addio del tecnico romano, in campionato sono arrivate quattro vittorie in altrettante partite, oltre al passaggio del turno in Champions League.

JAMIE TORNA SUPER - Il simbolo della rinascita delle 'Foxes' ha un nome ed un cognome: Jamie Vardy. Il 30enne centravanti inglese ha messo il suo zampino in ciascuna delle quattro vittorie che hanno permesso al Leicester di respirare in classifica e di portarsi a sei punti sulla terz'ultima. Dapprima la doppietta rifilata al Liverpool, poi l'assist a Fuchs contro l'Hull City, quindi il double in trasferta contro il West Ham: passaggio vincente a Mahrez e mancino vincente nel 3-2. Infine la rete del raddoppio contro lo Stoke City nel 2-0 di ieri. Come se non bastasse, per guadagnarsi il titolo di craque del momento, Vardy è andato a segno (appena 6 minuti dopo il suo ingresso in campo) anche con la Nazionale inglese nel 2-0 alla Lituania valido per le qualificazioni ai Mondiali.

Calciomercato, Vardy: il rinnovo non esclude l'addio

Lo scorso giugno Vardy ha firmato il rinnovo del contratto che lo ha legato al Leicester per altre quattro stagioni. Eppure il suo futuro in tema di calciomercato non necessariamente sarà in maglia 'Foxes' visto il rapporto non certo idilliaco con la tifoseria. L'attaccante inglese ha ricevuto minacce sia in estate, quando sembrava ad un passo dal trasferimento all'Arsenal, che lo scorso febbraio, quando fu accusato di aver provocato l'esonero dell'eroe' Claudio Ranieri.