Serie B, tegola Bari: ginocchio ko per Brienza

03/04/2017 13:39

BARI INFORTUNIO BRIENZA - Tegola per il Bari. E' piuttosto grave l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato sabato nel match contro la Pro Vercelli da Franco Brienza: come si legge sul sito del club pugliese, gli esami a cui si è sottoposto stamane il fantasista hanno evidenziato una lesione parziale del legamento crociato posteriore. Tempi di recupero ancora da definire, ma per lo sfortunato giocatore si teme la fine anticipata della stagione.



G.M.